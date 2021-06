Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta aurait fait un énorme geste pour Depay !

Publié le 18 juin 2021 à 10h00 par A.D.

Destiné à rejoindre le FC Barcelone, Memphis Depay aurait exigé de signer un contrat de deux saisons, sans année optionnelle. Une revendication accordée par Joan Laporta, le président catalan.

En fin de contrat le 30 juin avec l'OL, Memphis Depay va partir librement et gratuitement. Si le nom de l'international néerlandais a été lié à plusieurs écuries, dont le PSG et la Juventus, sa prochaine destination ne ferait désormais plus aucun doute. En effet, Memphis Depay serait aujourd'hui promis au FC Barcelone. Et on ne devrait pas assister à un nouveau scénario Georginio Wijnaldum, parti in extremis en direction du PSG. D'ailleurs, pour ne pas voir Memphis Depay lui faire faux bond au tout dernier moment, Joan Laporta aurait accepté de céder face à l'une de ses grandes exigences.

Depay a remporté son bras de fer face à Laporta