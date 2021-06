Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien connu un gros échec avec Depay !

Publié le 17 juin 2021 à 1h45 par A.D.

Promis au FC Barcelone, Memphis Depay aurait également pu rejoindre le PSG. En effet, Leonardo se serait renseigné sur sa situation, mais le capitaine de l'OL n'aurait d'yeux que pour le Barça.

En fin de contrat le 30 juin, Memphis Depay va quitter l'OL librement et gratuitement cet été. Pour donner une toute nouvelle trajectoire à sa carrière, l'international néerlandais devrait, sauf énorme retournement de situation, signer en faveur du Barça. Après Sergio Agüero et Eric Garcia, le FC Barcelone devrait donc enregistrer une troisième recrue à 0€. Et pourtant, le PSG aurait tenté de répéter le scénario Georginio Wijnaldum, chipé in extremis au Barça, avec Memphis Depay.

Le PSG a tenté pour Depay, mais...