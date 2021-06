Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay aurait fait une énorme promesse pour son avenir !

Publié le 16 juin 2021 à 22h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'OL, Memphis Depay serait de plus en plus proche de rejoindre le FC Barcelone librement et gratuitement. Alors que les contrats seraient en train d'être préparés, l'international néerlandais aurait fait la promesse qu'il allait rejoindre le Barça cet été.

Après Sergio Agüero et Eric Garcia, le Barça tient son nouveau coup à 0€ : Memphis Depay. Libre de tout contrat le 30 juin, l'attaquant néerlandais ne portera plus le maillot de l'OL la saison prochaine. Assuré de partir gratuitement dans un nouveau club, Memphis Depay serait sur le point de signer au FC Barcelone. D'ailleurs, il aurait déjà promis au Barça qu'il allait jouer sous le maillot blaugrana en 2021-2022.

