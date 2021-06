Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La déclaration lourde de sens de Depay sur le Barça !

Publié le 16 juin 2021 à 20h00 par Th.B.

Pourtant annoncé dans le viseur de la Juventus notamment, Memphis Depay compte bien signer en faveur du FC Barcelone et a fait savoir que la situation pourrait rapidement se décanter.

Alors que Georginio Wijnaldum a fait faux bond au FC Barcelone en privilégiant finalement le PSG, Memphis Depay ne devrait pas en faire autant. Bien qu’il soit suivi par la Juventus pour ne citer que le club bianconeri, l’ancien capitaine de l’OL, qui est libre de tout contrat, semble être bien parti pour débarquer au FC Barcelone dans les prochains jours. Et ce n’est pas sa déclaration en conférence de presse qui affirmera le contraire. « Peut-on s’attendre à une officialisation prochainement ? Tout le monde sait que je suis lié au FC Barcelone depuis un moment maintenant et que je veux jouer pour Ronald Koeman. Attendez et l’information arrivera » . Et là ne réside pas l’unique confirmation d’une venue de Memphis Depay au FC Barcelone puisque le principal intéressé en a rajouté une couche à la presse néerlandaise.

« Si les choses peuvent-elles aller dans l’autre sens ? Je ne pense pas (rires) »