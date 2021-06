Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay, Agüero… La révolution a commencé au Barça !

Publié le 18 juin 2021 à 15h30 par G.d.S.S.

Désireux d’entamer un nouveau cycle et de faire repartir la machine de plus belle, le FC Barcelone est en train de réaliser un mercato estival ambitieux mais surtout à moindre coût. Après Sergio Agüero et Eric Garcia, Memphis Depay s’apprête en effet à débarquer gratuitement au club…

Après avoir terminé 3e de Liga et avoir été éliminé au stade des 8es de finale de la Ligue des Champions par le PSG, le FC Barcelone sort d’une saison globalement décevante. Seule la victoire finale en Coupe du Roi a sauvé les meubles du club catalan, qui peine plus que jamais à justifier ses lourds investissements des dernières années sur le marché des transferts avec notamment Ousmane Dembélé (135M€), Philippe Coutinho (135M€), Frenkie de Jong (85M€) ou encore Antoine Griezmann (120M€). C’est la raison pour laquelle la direction du Barça a vraisemblablement décidé de revoir totalement sa manière d’opérer pour son mercato, et la révolution a déjà bien débuté…

Après Garcia et Agüero, Depay en approche

En effet, le FC Barcelone a déjà officialisé ces dernières semaines les arrivées libres d’Eric Garcia et de Sergio Agüero, qui sont tous les deux arrivés au terme de leurs contrats respectifs avec Manchester City. Deux renforts XXL pour le club blaugrana , et qui seront suivis très prochainement de Memphis Depay. Interrogé dernièrement sur son avenir et les spéculations faisant état de son arrivée gratuitement au Barça puisqu’il a quitté l’OL libre, l’attaquant hollandais a confirmé la tendance : « Tout le monde sait que je suis lié au FC Barcelone depuis un moment maintenant et que je veux jouer pour Ronald Koeman. Attendez et l’information arrivera », a indiqué Depay. Une confirmation non officielle, d’autant que Ronald Koeman a affiché un discours similaire sur la question.

Koeman confirme pour Depay et annonce un gros mercato