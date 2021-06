Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une vente à 40M€ d'ores et déjà actée par Pérez ?

Publié le 19 juin 2021 à 21h00 par La rédaction

Recruté en 2019 par le Real Madrid comme une future star, Luka Jovic a beaucoup déçu et n’a pas réussi à s’imposer. Si l’attaquant serbe est encore sous contrat jusqu’en 2025, Florentino Pérez serait prêt à le laisser partir pour un certain prix.

Luka Jovic n’a pas répondu aux attentes placées en lui lors de son arrivée au Real Madrid en 2019. L’attaquant serbe n’a pas su s’imposer dans l’effectif madrilène et est même retourné en prêt à Frankfort lors du dernier mercato hivernal. Une déception pour Florentino Pérez et sa direction qui pourraient se débarrasser plus rapidement que prévu de Luka Jovic. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Real Madrid, le Serbe plairait à plusieurs clubs dont l’Inter et serait sur le départ. Le club madrilène aurait même déjà fixé son prix sur le marché des transferts.

Le Real Madrid est prêt à laisser partir Jovic pour 40M€