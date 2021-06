Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria face à une énorme concurrence pour cette piste défensive !

Publié le 19 juin 2021 à 20h10 par D.M.

A la recherche de renforts en défense centrale, l'OM suivrait William Saliba, sous contrat avec Arsenal. Un joueur suivi aussi par Rennes et le Benfica.

Pablo Longoria se démène pour tenter de renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Et l’un des chantiers du président marseillais sera la défense centrale. Prêté la saison dernière, Leonardo Balerdi est retourné au Borussia Dortmund et son retour à Marseille n’a toujours pas été enregistré par l’OM. Quant à Duje Caleta-Car, il pourrait quitter la Canebière en cas de grosse offre. Afin de préparer la suite, Pablo Longoria aurait commencé à scruter le marché et aurait ciblé un joueur d’Arsenal.

Rennes et Benfica aussi sur Saliba