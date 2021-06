Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria n’est pas au bout de ses peines pour Milik

Publié le 19 juin 2021 à 15h45 par A.C.

Arkadiusz Milik est régulièrement annoncé proche d’un départ de l’Olympique de Marseille, avec plusieurs clubs étrangers sur le coup.

Mis au placard au Napoli au début de la saison, Arkadiusz Milik a décidé de rejoindre l’Olympique de Marseille pour se relancer. Son objectif était surtout de retrouver du temps de jeu pour se faire une place dans le squad polonais pour l’Euro. Malheureusement pour lui, il a dû déclarer forfait sur blessure juste avant le début de la compétition... ce qui pourrait tout de même être une bonne nouvelle pour Pablo Longoria et l’OM. Le physique de Milik a en effet souvent rebouté ses prétendants, notamment la Juventus, qui le suit depuis plus d’un an et demi. A en croire les dernières indiscrétions de la presse italienne, les Bianconeri lorgneraient d’ailleurs sur d’autres objectifs en attaque, comme Gabriel Jesus de Manchester City.

Le Milan AC prêt à relancer le piste Milik