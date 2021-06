Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik prêt à prendre une décision fracassante pour son avenir ?

Publié le 18 juin 2021 à 18h10 par A.C.

Régulièrement annoncé sur le départ, Arkadiusz Milik pourrait finalement poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille.

Déjà avant son arrivée, la presse italienne parlait d’un départ de Arkadiusz Milik de l’Olympique de Marseille. Il faut dire que l’attaquant ne manque pas de prétendants. Il y a bien sûr la Juventus, mais également l’Atlético de Madrid et Tottenham, sans parler de la Fiorentina ou encore de l’AS Roma. Pourtant, la situation a évolué ces dernières semaines. A Turin, on a en effet décidé de prolonger le prêt d’Alvaro Morata et la prolongation de Paulo Dybala semble plus que jamais être une priorité. A Madrid ou à Londres on aurait également commencé à regarder ailleurs, alors que l’attaquant de l’OM a dû déclarer forfait pour un Euro qui aurait bien pu faire grimper sa cote sur le marché.

Milik finalement parti pour rester ?