Mercato - OM : Ça sent très bon pour Longoria dans ce dossier chaud du moment !

Publié le 18 juin 2021 à 13h30 par Dan Marciano

L'OM pourrait bien réussir à mettre la main sur Pol Lirola en échange d'un chèque de 12M€, même si pour l'heure, l'avenir du latéral droit n'est pas la priorité de la Fiorentina.

Afin de se renforcer avec des moyens limités, l’OM était parvenu à accueillir de nombreux joueurs sous la forme d’un prêt d’une saison. Si certains n’ont pas réussi à convaincre les dirigeants marseillais à l’instar d’Olivier Ntcham ou de Michael Cuisance, deux joueurs se sont installés comme des titulaires indiscutables sous les ordres de Jorge Sampaoli. Il s’agit de Leonardo Balerdi et de Pol Lirola. Pablo Longoria compte bien les conserver et a entamé des discussions avec le Borussia Dortmund, mais aussi avec la Fiorentina. Deux dossiers compliqués, qui pourraient néanmoins se décanter dans les prochains jours. Le président de l’OM devrait formuler une offre au club allemand pour Balerdi, mais aussi à la Fiorentina pour s’attacher définitivement les services de Lirola.

Longoria pourrait mettre la main sur Lirola pour 12M€

Comme indiqué par le journaliste Gianluca Di Marzio, l’OM a préparé son offensive pour Pol Lirola. Pablo Longoria a l’intention de formuler une offre de 12M€ à la Fiorentina, soit le montant de l’option d’achat présente initialement dans son contrat et qui a expiré le 31 mai dernier. La Nazione précisait toutefois que la Viola demandait maintenant 15M€. Une information à laquelle ne croit pas Pietro Lazzerini. « Je ne crois pas à ce chiffre de 15 millions. Ici, on continue de parler de 12 ou peut-être 13 M€. Ce qui est sûr, c'est que s'il ne revient pas à Florence, ce sera pour rester à Marseille comme il l'a affirmé à plusieurs reprises » a confié le journaliste de TMW dans un entretien au Phocéen. Selon lui, l’offre de Pablo Longoria pourrait être suffisante pour convaincre la Fiorentina : « Evidemment, la Fio ne dirait pas non à un retour du joueur au vu de sa bonne saison, mais la situation reste la même : si Marseille paye les 12 millions demandés, le transfert se fera. Ma conviction est que Lirola restera à l'OM cet été, mais il est évident que la situation de la Fio en ce moment peut changer beaucoup de choses, car ce sera au futur coach de trancher pour son effectif. Après, concernant le poste de latéral droit, il y a déjà le titulaire Lorenzo Venuti et même José Callejon qui peut jouer dans le couloir en 3-5-2. Mais, la Fio devrait acheter un latéral droit cet été avec justement l'argent du transfert de Lirola ».

« Lirola n'est pas le sujet numéro un en ce moment à la Fio »