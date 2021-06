Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà le buteur probable pour la saison prochaine !

Publié le 19 juin 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations de départ à son sujet pour cet été, Arkadiusz Milik devrait bien rester à l’OM cet été à en croire les dernières tendances.

Interrogé en mars dernier dans les colonnes de L’Equipe , Arkadiusz Milik avait confirmé à demi-mot la tendance d’un départ de l’OM cet été, lui qui dispose d’une cote XXL sur le marché des transferts : « Je suis à l'OM aujourd'hui et je ne pense qu'à l'OM. Bien sûr, j'ai des rêves, et je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde. C'est mon objectif. Donc, je me dis : demain, après-demain, que dois-je faire pour être dans ces clubs-là dans deux ans ? Peut-être dans deux mois ? » , confiait le buteur polonais. Et pourtant, l’histoire pourrait s’écrire autrement pour Milik…

Milik parti pour rester ?

RMC Sport a en effet indiqué vendredi que l’entourage d’Arkadiusz Milik envisagerait de plus en plus sérieusement un avenir à l’OM, et la direction du club phocéen se montrerait donc confiante sur ses chances de pouvoir le conserver. Milik pourrait donc rester le fameux grand attaquant du projet McCourt la saison prochaine…