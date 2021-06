Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette petite bombe sur un départ de… Dimitri Payet !

Publié le 19 juin 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Prolongé par l’OM jusqu’en juin 2024 l’année dernière, Dimitri Payet pourrait pourtant changer d’air à en croire les dernières révélations de la presse turque.

« Je travaille pour laisser une trace à l’OM, parce que j’ai passé les 3/4 de ma carrière dans ce club. Je compte encore m’investir dans ce club quand j’aurai terminé », confiait récemment Dimitri Payet, affichant donc son envie de terminer sa carrière à l’OM et même d’y préparer une reconversion, alors que son contrat a été prolongé jusqu’en juin 2024 il y a un an. Et pourtant, en Turquie, on semble croire à un départ du milieu offensif de l’OM cet été…

Payet vers la sortie ?

Comme l’a révélé le média turc Sporx vendredi, Dimitri Payet pourrait quitter l’OM pour rejoindre Götzepe, 10ème du dernier championnat national. Un accord de principe aurait été trouvé entre les deux clubs pour le transfert de l’international français, à la surprise générale. Affaire à suivre…