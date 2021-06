Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enorme coup de tonnerre pour l’avenir de Dimitri Payet !

Publié le 18 juin 2021 à 10h10 par T.M.

Homme fort de l’OM durant le sprint final en Ligue 1, Dimitri Payet avait fait savoir sa volonté de briller encore sous le maillot phocéen. Toutefois, cela pourrait ne pas être le cas.

Alors qu’un nouveau projet se met en place à l’OM, la question est de savoir avec quels joueurs partiront Pablo Longoria et Jorge Sampaoli cette saison. Sur la Canebière, des recrues sont attendues et des départs seront aussi actés. Reste à savoir qui fera ses valises. Et sur la liste des partants, le nom de Dimitri Payet ne devait pas apparaitre. Homme fort de Sampaoli durant la seconde partie de saison, le joueur de l’OM avait récemment assuré qu’il n’avait pas l’intention de s’en aller : « Je veux démarrer la saison au taquet. Moi je serai là, c'est sûr, c'est une certitude ».

Direction la Turquie ?