Mercato - OM : Longoria se prononce sur un dossier brûlant…

Publié le 18 juin 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Interrogé jeudi sur le mercato estival de l’OM et notamment le sort qui sera réservé à Boubacar Kamara, Pablo Longoria a mis les choses au clair.

Alors que le mercato estival de l’OM s’annonce particulièrement agité, que ce soit dans le sens des départs ou celui des arrivées, Pablo Longoria a du pain sur la planche. Le président du club phocéen devra notamment gérer l’épineux cas Boubacar Kamara, qui n’a plus qu’une seule année de contrat avec l’OM et est annoncé sur le départ afin de renflouer les caisses. Et Longoria laisse planer un doute sur le sujet…

« Les gens aiment le mercato »