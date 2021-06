Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les confidences de Pablo Longoria sur le recrutement de l’OM !

Publié le 17 juin 2021 à 15h10 par T.M.

Du côté de l’OM, le mercato bat son plein. Et ce jeudi, Pablo Longoria n’a pas échappé aux questions concernant le marché des transferts phocéens.

Alors que l’OM a déjà annoncé un accord pour l’arrivée de Gerson en provenance de Flamengo, cela va encore énormément bouger sur la Canebière. Pas moins de 11 recrues sont attendues du côté de La Commanderie, tandis que certains joueurs vont encore quitter l’effectif de Jorge Sampaoli. Au rayon des départs, les regards se tournent notamment vers Boubacar Kamara, dont l’avenir semble s’écrire loin de l’OM. Un départ auquel on ne veut pas assister chez les fans marseillais et certains n’hésitent pas à interpeller Pablo Longoria.

« On continue à travailler »