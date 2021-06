Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria face à une énorme menace pour Matteo Guendouzi !

Publié le 17 juin 2021 à 11h10 par T.M.

Après Gerson, l’OM voudrait s’attacher les services de Matteo Guendouzi au milieu de terrain. Mais la concurrence sera rude pour le joueur d’Arsenal.

Cet été, l’OM sera actif sur le marché des transferts et cela a d’ailleurs commencé très fort avec l’annonce d’un accord pour l’arrivée de Gerson. Le Brésilien va ainsi débarquer en provenance de Flamengo et devenir l’un des joueurs importants de Jorge Sampaoli au milieu de terrain. Mais dans l’entrejeu, cela pourrait encore bouger. En effet, comme le10sport.com avait pu vous le révéler, l’OM est idéalement positionné pour s’offrir Guendouzi, dont l’avenir à Arsenal est plus qu’incertain. Mais visiblement, les Phocéens ne seraient pas les seuls à penser à l’international Espoirs français.

Attention au Borussia !