Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria accélère pour son prochain transfert !

Publié le 16 juin 2021 à 17h10 par A.M.

Toujours très actif sur le marché, Pablo Longoria a déjà bouclé le transfert de Gerson, et s'active désormais pour l'arrivée de Mattéo Guendouzi.

Cet été, l'Olympique de Marseille espère réalise une véritable revue d'effectif. Dans cette optique, le club phocéen a récemment avoir trouvé un accord avec Flamengo pour le transfert Gerson. Mais ce n'est pas tout puisque Pablo Longoria est sur tous les fronts et souhaite notamment boucler l'arrivée d'un autre milieu de terrain. Dans cette optique, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, dès le 17 mai, l'OM avance bien pour le recrutement de Mattéo Guendouzi.

Les discussions s'accélèrent pour Guendouzi

Et selon les informations de Fabrizio Romano, Pablo Longoria continue de discuter pour le transfert de Mattéo Guendouzi qui a déjà trouvé un accord avec l'OM. Les négociations avec Arsenal progressent de façon positive d'autant plus que Mikel Arteta ne compte pas sur l'ancien joueur de Lorient qui revient d'un prêt d'un an au Hertha Berlin. L'OM est donc idéalement placé dans ce dossier.