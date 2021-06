Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande promesse du clan Gerson !

Publié le 17 juin 2021 à 5h00 par T.M.

Pas du tout en réussite en Europe lors de son premier passage du côté de l’Italie, Gerson compte bien prendre sa revanche sous le maillot de l’OM.

Cela a été officialisé, l’OM et Flamengo sont tombés d’accord pour le transfert de Gerson. Rendant encore quelques services aux Cariocas, le milieu de terrain brésilien est attendu dans les prochains jours sur la Canebière. Une arrivée qui est toutefois accompagnée de certains doutes. Bien que Gerson rayonnait ces derniers mois au Brésil, son expérience en Europe n’a pas été glorieuse. Déjà passé par l’Italie où il a joué pour l’AS Rome et la Fiorentina, le joueur de 24 ans n’a pas laissé de grands souvenirs. De quoi inquiéter avant son arrivée à l’OM ?

« Je peux vous garantir qu'à Marseille, il sera performant »