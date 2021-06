Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une excellente nouvelle se confirme pour Leonardo avec Hakimi !

Publié le 18 juin 2021 à 22h15 par H.G.

Alors que le PSG est en pole position dans la course à la signature d’Achraf Hakimi, Chelsea ne ferait rien pour arranger sa situation dans le dossier.

Le Paris Saint-Germain a décidé de passer la seconde dans le dossier Achraf Hakimi. En effet, comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité ce vendredi, le club de la capitale a décidé de revoir à la hausse son offre pour s’attacher les services de l’international marocain. Précisément, c’est une offre de 70 M€ qui a été transmise à l’Inter par le PSG. Désormais, même si rien ne serait encore signé, les pensionnaires du Parc des Princes disposent d’un boulevard dans le dossier, et notamment face à leur principal concurrent qu’est Chelsea.

Chelsea ne propose pas assez à l’Inter !