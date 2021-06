Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Varane relancé... par Sergio Ramos ?

Publié le 18 juin 2021 à 23h15 par A.C.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, Raphaël Varane commencerait à s’interroger sur son avenir.

Sergio Ramos va partir, mais le Real Madrid pourrait perdre un autre titulaire en défense ! Raphaël Varane aurait en effet des doutes au sujet de son avenir, alors même que son contrat se termine dans seulement un an. En Espagne, on assure d’ailleurs que le Français n’'aurait aucune intention de prolonger et plusieurs clubs se seraient déjà intéressés à lui. Cela serait le cas du Paris Saint-Germain, mais également de Manchester United, qui a déjà approché Varane plusieurs fois par le passé.

Varane intéresse Manchester United, mais...