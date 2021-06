Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria aurait déjà sa réponse pour Diego Costa !

Publié le 18 juin 2021 à 21h10 par La rédaction

Alors que l'OM aurait déjà transmis une offre à Diego Costa, l’attaquant libre de tout contrat ne devrait pas s’engager avec le club phocéen. L’Espagnol serait suivi de très près par deux autres clubs, dont Besiktas, en pole.

Si Pablo Longoria a pour objectif de reconstruire et améliorer l’effectif de l’OM cet été, le dirigeant espagnol doit aussi régler le cas Dario Benedetto. Pour trouver son potentiel successeur et renforcer le secteur offensif marseillais après la venue d’Arkadiusz Milik, la piste Diego Costa a été évoquée. L’OM aurait même déjà transmis une offre à l’attaquant espagnol, libre de tout contrat depuis son départ de l’Atlético en janvier dernier. Cependant, Diego Costa n'aurait que peu de chances de fouler la pelouse du Vélodrome.

Diego Costa proche de Besiktas