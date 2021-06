Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est définitivement fixé pour ce joueur de Mourinho !

Publié le 18 juin 2021 à 16h10 par D.M.

A la recherche de renforts au milieu de terrain, l'OM avait coché le nom de Justin Kluivert. Mais l'entraîneur de l'AS Roma, José Mourinho, n'aurait pas l'intention de se séparer de lui.

Pablo Longoria a bien l’intention de renforcer le milieu de terrain de l’OM. Malgré l’arrivée de Gerson, le président marseillais compte bien accueillir de nouvelles recrues et certains dossiers sont bien avancés. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, la formation phocéenne discute avec Arsenal pour Mattéo Guendouzi et un accord pourrait être trouvé prochainement. Ces derniers jours il a également été question d’un intérêt de l’OM pour Justin Kluivert, prêté la saison dernière pas l’AS Roma au RB Leipzig.

Kluivert va rester à l'AS Roma