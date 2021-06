Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar va frapper un gros coup sur le marché !

Publié le 19 juin 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Grande priorité actuelle du PSG sur le marché des transferts, Achraf Hakimi se rapproche plus que jamais de la capitale puisqu’un accord est proche avec l’Inter Milan aux alentours de 70M€.

Le PSG ayant décidé de ne pas lever l’option d’achat fixée pour Alessandro Florenzi, Leonardo s’est mis en quête d’un nouveau latéral droit en cette période de mercato estival. Depuis maintenant quelque temps, la grande priorité annoncée n’est autre qu’Achraf Hakimi, le défenseur marocain de l’Inter Milan. Leonardo ne cesse d’intensifier les négociations avec le club nerazzurro , et une étape décisive est en train d’être franchie dans le dossier Hakimi…

Le PSG et l’Inter tout proches d’un accord