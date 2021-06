Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo proche de boucler un nouveau renfort colossal !

Publié le 18 juin 2021 à 19h30 par H.G.

Alors que nous vous avons révélé que le Paris Saint-Germain pourrait bien enregistrer la venue d’Achraf Hakimi contre 70 M€, tout indique que le club de la capitale est en train d’accélérer dans le dossier.

Après avoir bouclé la venue de Georginio Wijnaldum et d’être en passe de régler celle de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain va maintenant pouvoir se focaliser sur l’une de ses grandes priorités de cet été, à savoir le recrutement d’un latéral droit. Dans cette otique, le nom d’Achraf Hakimi se détache clairement comme la grande priorité de l’écurie francilienne en ce début de fenêtre estivale des transferts. Et justement, comme le10sport.com vous l’a révélé ce vendredi, le PSG n’est plus très loin de parvenir à enregistrer sa venue. En effet, bien que rien ne soit encore définitivement acté, Paris et l’Inter sont tout proches d’un accord pour une transaction à 70 M€, et ce alors qu’un accord contractuel a d’ores et déjà été trouvé entre le PSG et Achraf Hakimi.

Un accord à 70 M€ est possible pour Achraf Hakimi !

Une information confirmée par Mohamed Bouhafsi. En effet, le journaliste de RMC Sport a expliqué sur l’antenne de la radio française ce vendredi après-midi qu’un accord pourrait être trouvé entre le PSG et l’Inter autour de 70 M€, bonus compris, et ce malgré la capacité de Chelsea à investir davantage pour recruter le Marocain. « Achraf Hakimi est la priorité absolue du PSG. Le PSG s’est rapproché ces dernières heures. C’est vrai que Chelsea s’est rapproché des demandes de l’Inter, mais la priorité d’Hakimi est le PSG. Les discussions ont repris et le transfert pourrait avoisiner les 70 M€ bonus compris, mais Chelsea est prêt à offrir 80 M€. La volonté du joueur d’aller à Paris pourrait faire pencher la balance », a-t-il indiqué. Dans le même temps, le site spécialisé sur l'Inter FC Inter 1908 confirme qu'une nouvelle offre a été transmise par le PSG, et ce alors que tout indiquait que Chelsea était en pole position dans le dossier.

L’Inter s’active pour la succession d’Hakimi !