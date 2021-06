Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se bat toujours pour cette révélation de Ligue 2 !

Publié le 19 juin 2021 à 1h15 par A.C.

Amine Adli semble beaucoup plaire à l’Olympique de Marseille, mais il a également la cote à l’étranger.

Alors qu’il crevé l’écran cette saison, Amine Adli se trouve à un tournant de sa carrière : soit il reste en Ligue 2 et continue avec le TFC, soit il fait le grand saut vers un club plus ambitieux. L’Olympique de Marseille serait disposé à l’accueillir les bras ouverts, mais c'est surtout le Milan AC qui semble avoir avancé. Sky Sport Italia a en effet annoncé que les Rossoneri auraient formulé une offre de 5M€, plus 2M€ de bonus pour l’attaquant de 21 ans. Il n’est d’ailleurs pas le seul Toulousain suivi par le Milan, puisqu’en Italie on parle d’un package avec Janis Antiste.

L’OM prêt à offrir 7M€ pour Adli !