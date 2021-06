Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une dernière crainte pour Longoria dans ce dossier chaud ?

Publié le 18 juin 2021 à 22h10 par A.C.

Pablo Longoria souhaiterait garder Pol Lirola, qui a été prêté par la Fiorentina à l’OM l’hiver dernier.

Il est surement l’un des Marseillais les plus performant de la deuxième partie de saison. Arrivé au cours du mercato hivernal, Pol Lirola s’est parfaitement inséré dans le dispositif de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille et rapidement, la question de son avenir s’est posée. L’Espagnol n’est en effet que prêté par la Fiorentina et l’OM a décidé de ne pas lever l’option d’achat de 12M€ présente dans son contrat. Pablo Longoria négocie désormais pour essayer de baisser ce montant, même si Lirola semble bien proche d’un possible retour à l’OM.

L’Atalanta s’intéresse à Lirola, mais...