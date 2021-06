Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme indice lâché sur l’avenir de Pol Lirola ?

Publié le 18 juin 2021 à 15h10 par T.M. mis à jour le 18 juin 2021 à 15h11

Alors que Pablo Longoria s’active actuellement pour faire revenir Pol Lirola à l’OM, on pourrait bien revoir l’Espagnol sous le maillot phocéen. Explications.

En janvier dernier, Pol Lirola a posé ses valises à l’OM, prêté par la Fiorentina. Et Pablo Longoria a eu le nez creux puisque l’Espagnol est devenu l’un des joueurs importants de Jorge Sampaoli. Face à cela, le club phocéen s’est mis en tête de conserver l’arrière droit, mais pas au prix fixé par son option d’achat, soit 12M€. Ainsi, depuis plusieurs jours désormais, Longoria tenter de négocier avec la Viola pour reprendre Lirola à des conditions plus avantageuses. Mais les discussions sont compliquées, à tel point que selon les informations de Gianluca Di Marzio, l’OM pourrait finir par lâcher ces 12M€.

Lirola de retour à l’OM ?