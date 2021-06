Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prend les choses en main pour Lirola !

Publié le 16 juin 2021 à 19h10 par A.C.

Prêté à l’Olympique de Marseille cet hiver, Pol Lirola pourrait bien revenir, même si Gennaro Gattuso semble vouloir le garder à la Fiorentina.

Il est peut-être avec Arkadiusz Milik le Marseillais le plus performant de la deuxième partie de saison. Utilisé par Jorge Sampaoli en piston droit, Pol Lirola s’est affirmé comme un titulaire indiscutable à l'Olympique de Marseille et la question de son avenir s’est rapidement posées. Mais les négociations entre Pablo Longoria et la Fiorentina se sont compliquées ces dernières semaines. En effet, si Lirola souhaite poursuivre sa carrière à l’OM, le nouvel entraineur florentin Gennaro Gattuso aimerait bien le garder.

La Fiorentina réclame 15M€ pour Lirola !