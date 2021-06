Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria passe à l’action pour boucler un renfort à 12M€ !

Publié le 15 juin 2021 à 12h10 par B.C.

Désireux de conserver Pol Lirola, prêté cet hiver par la Fiorentina, l’OM serait disposé à régler les 12M€ de l’option d’achat du joueur espagnol. Cependant, ce dossier est encore loin d’être acté.

Depuis son arrivée à l’OM en janvier dernier, Pol Lirola a apporté satisfaction sur le flanc droit de la défense. En quelques mois, l’Espagnol s’est parfaitement acclimaté à son nouveau club et a bien l'intention de prolonger l'aventure dans la cité phocéenne. « Pol ne pense qu'à une chose, que les clubs s'entendent sur le transfert et qu'il puisse continuer à l'Olympique. Il a d'autres options mais il ne veut entendre parler que de l'OM, il ne veut pas revenir à la Fiorentina », assurait en mai dernier le père de Pol Lirola dans des propos accordés à La Provence . Du côté de l’OM, on espère également conserver le joueur de la Fiorentina, mais les négociations traînent toujours en raison des exigences du club italien. Pas de quoi pour autant freiner Pablo Longoria.

L’OM prêt à payer 12M€ pour Lirola, mais…