Mercato - Real Madrid : Une pépite d’Ancelotti affole déjà le marché !

Publié le 19 juin 2021 à 0h00 par La rédaction

De nouveau à la tête du Real Madrid, Carlo Ancelotti compte bien relancer l’équipe madrilène et pour cela, l’effectif devrait sûrement être chamboulé dès cet été. L’entraineur italien pourrait en revanche voir une de ses pépites s’en aller prochainement.

En collaboration avec son président Florentino Pérez, Carlo Ancelotti, qui est revenu sur le banc du Real Madrid, semble vouloir chambouler l’effectif madrilène et repartir de l’avant avec de nouvelles bases. Si le départ de Sergio Ramos est déjà acté, d’autres indésirables pourraient être poussés vers la sortie. Le Real Madrid veut bien évidemment revenir le plus vite possible au sommet de l’Europe et gagner des trophées. Pour cela, le mercato estival madrilène risque d’être actif. Mais attention, si Carlo Ancelotti devrait compter sur de nouvelles recrues la saison prochaine, il ne doit pas oublier la formation, et notamment Marvin Park, très courtisé dans ce marché des transferts.

Marvin Park intéresse le Torino