Mercato - LOSC : Ça chauffe en coulisses pour le départ de Galtier !

Publié le 18 juin 2021 à 22h45 par B.C. mis à jour le 18 juin 2021 à 22h55

Alors que Christophe Galtier souhaite quitter le LOSC, Olivier Létang ne compte pas laisser filer son entraîneur aussi facilement comme vous l’a révélé le10sport.com. Ainsi, la situation se tend du côté de Lille…

« J'ai pris ma décision. J'ai informé mon président, Olivier Létang, après l'avoir beaucoup écouté ce matin (mardi), que j'allais quitter le LOSC . » Quelques jours seulement après le sacre en Ligue 1, Christophe Galtier annonçait dans les colonnes de L’Équipe son intention de quitter Lille, une année avant la fin de son bail. Comme vous l’a révélé le10sport.com, c’est à l’OGC Nice que l’entraîneur de 54 ans souhaite s'engager, mais Olivier Létang ne compte pas le laisser partir aussi facilement. D’après nos informations exclusives, le LOSC réclame entre 8 et 10M€ pour son départ, et le président nordiste a confirmé dans L’Équipe ce vendredi son intention de garder Christophe Galtier, regrettant au passage le fait de ne pas avoir été prévenu plus tôt. De quoi irriter l’ancien coach de l’ASSE.

Irrité par Olivier Létang, Christophe Galtier veut quitter le LOSC