Mercato - Real Madrid : Ancelotti est déjà fixé pour cette grosse opération !

Désireux de remplacer Marcelo, qu'il aimerait offrir à un autre club cet été, Carlo Ancelotti souhaiterait miser sur Leonardo Spinazzola. Pour rafler la mise et convaincre la direction de l'AS Rome de céder son numéro 37, le coach du Real Madrid compterait utiliser Borja Mayoral comme monnaie d'échange. Toutefois, les Giallorossi ne voudraient que du cash et ne réclameraient pas moins de 30M€ pour Leonardo Spinazzola.

Devenu indésirable au Real Madrid, Marcelo devrait être poussé vers la sortie lors du prochain mercato estival. Pour pallier son départ, Carlo Ancelotti aurait déjà identifié une cible : Leonardo Spinazzola. Comme l'a indiqué AS , le coach merengue aurait jeté son dévolu sur le latéral gauche de la Roma et espérerait inclure Borja Mayoral, actuellement prêté chez les Giallorossi , dans la transaction pour obtenir gain de cause. Toutefois, le club italien ne l'entendrait pas de cette oreille.

Selon les informations de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter ce jeudi soir, le Real Madrid aurait bel et bien demandé des renseignements sur Leonardo Spinazzola à la Roma, mais n'aurait pas formulé d'offre officielle pour le moment. De leur côté, les Giallorossi ne voudraient en aucun cas négocier un échange de joueurs pour leur latéral gauche. A en croire le journaliste italien, la direction de l'AS Rome réclameraient un chèque d'au moins 30M€ pour céder Leonardo Spinazzola cet été. Reste à savoir si ce prix conviendra au Real Madrid.

