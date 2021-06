Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La première grosse opération d'Ancelotti dejà connue ?

Publié le 17 juin 2021 à 23h00 par B.C.

Alors que le Real Madrid ne compte pas conserver Marcelo, Carlo Ancelotti apprécierait le profil de Leonardo Spinazzola. Un échange pourrait permettre à l’international italien de débarquer chez les Merengue.

Avec le départ de Sergio Ramos, c’est une page du Real Madrid qui se tourne. Après 16 années de bons et loyaux services, l’international espagnol quittera le club merengue à l’issue de son contrat, le 30 juin prochain, et il pourrait ne pas être l’unique historique du Real Madrid à plier bagage. Lié à la Casa Blanca jusqu’en juin 2022, Marcelo ne serait plus désiré en raison de ses dernières prestations décevantes et de son important salaire. Recruté en 2006, le latéral gauche pourrait donc partir, et le Real Madrid aurait une idée de son successeur.

Un échange entre Spinazzola et Mayoral ?