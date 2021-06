Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C'est encore loin d'être fait pour le départ de Kamara !

Publié le 19 juin 2021 à 16h45 par La rédaction

Annoncé sur le départ de l'OM, Boubacar Kamara pourrait filer au Milan AC. Néanmoins, les Lombards seraient encore loin du compte pour le milieu de terrain français.

Si l’OM s’attend à accueillir plusieurs nouveaux joueurs au sein de son effectif cet été, le club phocéen devrait également voir certains éléments s’envoler vers de nouveaux horizons. Les regards se tournent naturellement vers ceux qui ont la plus grosse valeur marchande, comme Boubacar Kamara. En fin de contrat en juin 2022, le Français devrait voir son avenir s’inscrire ailleurs qu’à Marseille. Le milieu de terrain de 21 ans qui peut aussi évoluer au poste de défenseur central ne manquerait pas de courtisans. Et il pourrait bien donner son feu vert à la piste le menant au Milan AC.

Une offre encore loin du compte