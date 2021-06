Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une excellente nouvelle reçue pour le projet de Longoria ?

Publié le 19 juin 2021 à 5h15 par T.M.

Meilleur joueur de l’OM cette saison, Boubacar Kamara était parti pour faire ses valises. Cependant, aujourd’hui, son départ ne serait plus aussi évident.

Le réel départ du nouveau projet de Frank McCourt à l’OM avec Pablo Longoria et Jorge Sampaoli sera réellement donné cet été. En effet, le club phocéen va profiter de ce mercato pour bâtir l’effectif dont aura besoin l’entraîneur argentin. La question est donc de savoir qui viendra et qui partira. Au rayon des départs, les regards se tournent notamment vers Boubacar Kamara, lui dont le départ est annoncé depuis un certain temps désormais étant la plus grosse valeur marchande à l’OM.

Et si Kamara restait à l’OM ?

Alors qu’il semblait acté que l’OM n’aurait plus Boubacar Kamara la saison prochaine, l’international Espoirs français pourrait finalement toujours être là. En effet, comme l’a révélé Romain Canuti, cela ne se bousculerait pas forcément pour récupérer le Marseillais. Alors que Kamara s’imaginait en Premier League, seul le Milan AC se serait manifesté. Et visiblement, rejoindre l’Italie ferait douter le principal intéressé. Au point de le voir rester ?