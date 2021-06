Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout aurait pu se passer différemment pour Wijnaldum…

Publié le 19 juin 2021 à 4h30 par T.M.

Désormais, Georginio Wijnaldum est donc un joueur du PSG. Mais Leonardo est loin d’avoir été le premier à dégainer dans ce dossier.

Arrivé au terme de son contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum était donc libre de s’engager où il le souhaitait. Et son choix s’est finalement porté sur le PSG, Leonardo et Mauricio Pochettino se montrant très convaincants, plus convaincants que le FC Barcelone. En effet, les Blaugrana avaient quasiment bouclé l’affaire avec Wijnaldum avant que celui-ci ne fasse faux bond au Barça. Le feuilleton a donc pris fin avec une arrivée au PSG, alors qu’il avait pourtant débuté… par des contacts avec l’Inter Milan.

« L’Inter a été la première équipe à me faire une offre importante en janvier »