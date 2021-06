Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un transfert à 12M€ en excellente voie ?

Publié le 19 juin 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que le feuilleton Lirola tarde à connaître son dénouement, la Fiorentina pourrait finalement accepter de lâcher son latéral droit.

Prêté par la Fiorentina cet hiver, Pol Lirola a réalisé une très belle seconde partie de saison. Au point de convaincre Jorge Sampaoli de vouloir absolument le conserver en vue de la saison prochaine. Pour le moment, l'OM a refusé de lever l'option d'achat de l'Espagnol afin d'essayer d'obtenir un transfert définitif pour un prix inférieur aux 12M€ initialement fixé. Ce dossier traîne en longueur compte tenu de la situation avec Gennaro Gattuso, qui a été démis de ses fonctions seulement 22 jours après sa nomination. Mais Pietro Lazzerini, journaliste du site TMW , affiche sa confiance pour ce transfert.

C'est bien parti pour Lirola