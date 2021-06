Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara, Leao... Longoria préparerait une opération colossale !

Publié le 17 juin 2021 à 17h10 par A.M.

Très intéressé par Boubacar Kamara, l'AC Milan pourrait bien proposer à l'OM une transaction avec Rafael Leao inclus dans le deal.

Grand espoir de l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara devrait toutefois quitter le club cet été puisque son contrat s'achève en juin 2022. Par conséquent, l'OM ne prendra pas le risque de le voir partir dans un an et cherchera à la vendre cet été. Parmi les clubs intéressés, l'AC Milan semble le plus pressant dans ce dossier et pourrait prochainement dégainer une très grosse offre dans les prochaines heures.

Vers un échange Kamara-Leao ?

En effet, selon les informations du journaliste portugais Pedro Almeida, l'AC Milan pourrait transmettre une offre à l'OM en incluant Rafael Leao dans l'opération. Et pour cause, le club phocéen, en quête de renforts offensifs, aurait manifesté son intérêt pour l'ancien attaquant du LOSC. Et les Rossoneri pourraient sauter sur l'occasion pour récupérer Boubacar Kamara à moindre frais.