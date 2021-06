Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte s'ouvre pour le départ de Keylor Navas ?

Publié le 19 juin 2021 à 18h45 par A.C.

Alors que Gianluigi Donnarumma pourrait bientôt débarquer au Paris Saint-Germain, Keylor Navas commencerait à se poser des questions au sujet de son avenir.

Il y a bien longtemps que le Paris Saint-Germain n’avait pas une assurance tous risques dans les cages. Avec des prestations plus convaincantes les unes que les autres, Keylor Navas s’est affirmé comme la valeur sûre du PSG. Mais la belle histoire pourrait déjà se terminer. Leonardo a en effet sauté sur l’occasion pour Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat avec le Milan AC et de douze ans plus jeunes que le Costaricien. Certains assurent que les deux gardiens pourraient cohabiter, mais il est peu probable qu’un ou l’autre daigne laisser la place de titulaire...

Navas prêté avec option d’achat ?