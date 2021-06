Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Chelsea a-t-il encore une chance pour Hakimi ?

Publié le 19 juin 2021 à 11h30 par A.C.

Après avoir subi la concurrence de Chelsea, le Paris Saint-Germain a repris la main pour Achraf Hakimi, latéral polyvalent de l’Inter. Mais à Londres, on ne s’avoue pas encore vaincu...

Le mercato estival n’en est qu’à ses débuts, mais Leonardo a déjà bouclé un joli coup avec Goerginio Wijnaldum. En fin de contrat avec Liverpool, le Néerlandais a choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain, alors qu’il semblait plutôt se diriger droit vers le FC Barcelone. Il pourrait être suivi par Gianluigi Donnarumma, lui aussi en fin de contrat et qui va donc quitter le Milan AC pour venir concurrencer Keylor Navas au PSG. Un accord total devrait survenir dès ce lundi selon Sky Sport Italia , qui assure que Donnarumma a choisi de poursuivre sa jeune carrière aux pieds de la Tour Eiffel. Mais un autre gros coup pourrait suivre. Nous vous avons récemment révélé sur le10sport.com que Leonardo est tout proche de boucler le transfert d’Achraf Hakimi, acteur majeur du titre de champion d’Italie de l’Inter. Une offre d’une valeur totale de 70M€ a été soumis par le PSG, qui a repris la main après une offensive de Chelsea ces derniers jours.

Chelsea veut faire la différence sur les joueurs

En Italie, on assure toutefois que les Blues n’auraient pas du tout jeté l’éponge. Dès vendredi, Il Corriere dello Sport a expliqué que Chelsea possède plusieurs arguments de taille, qui pourraient encore faire basculer le dossier Achraf Hakimi. Les récents problèmes de Christian Eriksen pousseraient en effet l’Inter à chercher un milieu de terrain et Simone Inzaghi aurait jeté son dévolu sur Mateo Kovacic, qui est d’ailleurs un ancien du club. Chelsea espère donc pouvoir encore récupérer du terrain sur le PSG grâce au Croate. La Gazzetta dello Sport confirme la ténacité des Londoniens, mais évoque d’autres joueurs avec Marcos Alonso et Ruben Loftus-Cheek. Le premier serait tout particulièrement apprécié, tandis que le second avait plusieurs fois été approché par Inzaghi, lorsqu’il était encore à la Lazio.

L’Inter pourrait régler tous ses problèmes