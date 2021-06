Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Eduardo Camavinga ne lâche rien pour le PSG !

Publié le 19 juin 2021 à 8h15 par T.M.

Après avoir déjà recruté Georginio Wijnaldum, le PSG pourrait encore bouger au milieu de terrain. Et l’arrivée d’Eduardo Camavinga serait visiblement toujours d’actualité.

Cet été, le PSG a différentes priorités. Alors que Leonardo travaille actuellement d’arrache-pied pour résoudre le problème au poste d’arrière droit, il semble toucher au but avec Achraf Hakimi comme le10sport.com vous l’a révélé. Mais cela n’est pas le seul chantier. En effet, au milieu de terrain, il y a des carences à résoudre et Georginio Wijnaldum est venu pour cela. Mais le Néerlandais pourrait ne pas être le seul à étoffer l’entrejeu de Mauricio Pochettino. Alors que le dossier Paul Pogba a pris de l’ampleur ces dernières heures, il ne faudrait également pas oublier Eduardo Camavinga.

Le forcing de Camavinga