Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel joue son va-tout pour Hakimi !

Publié le 19 juin 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que le PSG se rapproche d’un accord pour le transfert d’Achraf Hakimi avec l’Inter, Chelsea abattrait son ultime carte grâce à un échange de joueurs avec une indemnité de transfert.

Thomas Tuchel est parvenu à amener Chelsea sur le toit de l’Europe cette saison et aimerait considérablement renforcer son effectif afin de se battre pour le titre de Premier League la saison prochaine. Pour ce faire, l’ex-entraîneur du PSG qui fait des merveilles à Chelsea aurait des vues sur un dossier prioritaire du Paris Saint-Germain, à savoir Achraf Hakimi. Comme le10sport.com vous l’a révélé dans la journée de vendredi, le PSG est tout proche de mettre la main sur le latéral droit de l’Inter. En effet, un rapprochement considérable pour un transfert de 70M€ a vu le jour. Cependant, Chelsea ne lâcherait pas l’affaire.

Un échange Alonso- Hakimi + 60M€ pour Chelsea ?