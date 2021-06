Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La voie est dégagée pour Leonardo avec Sergio Ramos !

Publié le 19 juin 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 19 juin 2021 à 19h35

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Sergio Ramos, le club de la capitale a vu deux de ses concurrents annoncés sur le dossier démentir tout intérêt à l’égard du désormais ex-défenseur du Real Madrid.

Il y a un an, le Paris Saint-Germain laissait partir librement Thiago Silva à Chelsea au terme de son contrat. À l’époque, Leonardo souhaitait lancer un nouveau cycle en s’appuyant sur le duo composé de Marquinhos et de Presnel Kimpembe. Seulement voilà, un an plus tard, il se pourrait que le PSG ait changé d’avis. En effet, l’écurie parisienne souhaiterait maintenant enrôler Sergio Ramos, lui qui quittera le Real Madrid le 30 juin prochain au terme de son contrat comme cela a été annoncé cette semaine. Les pensionnaires du Parc des Princes seraient notamment séduits par l’expérience qu’il pourrait apporter en Europe, même s’ils ne lanceront une offensive à la seule condition qu’il diminue ses prétentions salariales d’après les informations de RMC Sport .

Manchester City, Séville FC, AC Milan… Les portes se ferment pour Sergio Ramos !