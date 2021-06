Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Chelsea... Comment la femme d’Hakimi a tout fait basculer !

Publié le 19 juin 2021 à 10h10 par A.C.

Champion d’Italie avec l’Inter cette saison, Achraf Hakimi pourrait être la star du recrutement du Paris Saint-Germain.

La course à Achraf Hakimi arrive dans son sprint final. Alors que la presse britannique et italienne parlait d’une avancée de Chelsea, le Paris Saint-Germain a repris la main. Nous vous avons révélé en exclusivité sur le10sport.com que Leonardo a relancé les négociations avec l’Inter, s’approchant d’une offre de 70M€, bonus compris. C’est plus que ce qu’offre Chelsea et désormais, Hakimi semble plus proche que jamais du PSG, qui pourrait donc frapper un très gros coup en recrutant l’un des meilleurs latéraux du moment.

Hiba Abouk n’aurait d’yeux que pour Paris