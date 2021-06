Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déroule le tapis rouge à Hakimi !

Publié le 19 juin 2021 à 9h10 par A.C.

Leonardo n’a pas l’intention de laisser Achraf Hakimi s’échapper, puisque le Paris Saint-Germain a totalement relancé les négociations avec l’Inter.

Ces derniers jours, la presse internationale ne donnait pas beaucoup de chances au Paris Saint-Germain dans la course à Achraf Hakimi, avec notamment un Chelsea qui semblait avoir pris la main. Nous vous avons toutefois révélé sur le10sport.com que le PSG a repris la tête, puisque les Blues ne sont pas disposés à offrir plus de 60M€ pour Hakimi. A l’inverse, Leonardo est proche de trouver un accord autour de 70M€, une somme qui semble se rapprocher des 80M€ initialement réclamés par l’Inter. Alors que Gianluigi Donnarumma approche à grands pas, le PSG pourrait donc boucler un autre fantastique coup avec Hakimi, considéré comme l’un des meilleurs latéraux de sa génération.

Le PSG a promis 70M€ à l’Inter et 10M€ par an à Hakimi