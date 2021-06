Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se complique déjà pour cette piste en Premier League !

Publié le 12 juin 2021 à 23h15 par La rédaction

Intéressé par Ben White, le PSG pourrait toutefois voir un concurrent passer à la vitesse supérieure pour recruter le joueur de Brighton.

Le PSG est l'un des acteurs du début de ce mercato estival. Le club de la capitale a déjà recruté sans indemnité de transfert Georginio Wijnaldum. Leonardo pourrait rapidement refaire le coup en signant gratuitement Gianluigi Donnarumma. Le directeur sportif du PSG souhaiterait ensuite se renforcer derrière. Comme le révèle Duncan Castle dans le Transfer Window Podcast , Leonardo suivrait le défenseur central Ben White : « On m’a dit que les clubs qui sont le plus intéressés actuellement sont Arsenal, Leeds, où il a déjà été prêté, et Leicester. Il y a aussi un intérêt, moins fort, de la part de Manchester United et à un degré moindre du PSG. »

Arsenal aurait un temps d'avance