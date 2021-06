Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un contretemps à prévoir pour l'arrivée de Depay ?

Publié le 19 juin 2021 à 9h00 par La rédaction

Alors que l'arrivée de Memphis Depay au FC Barcelone était annoncée pour le début de la semaine prochaine, elle pourrait être légèrement retardée. Explications.

Après Sergio Agüero et Eric Garcia, le FC Barcelone s’apprête à enregistrer l’arrivée d’un nouveau joueur libre de tout contrat : Memphis Depay. Le Néerlandais a décidé de ne pas prolonger son bail avec l’OL. Par conséquent, Ronald Koeman a fait part à la direction catalane de sa grande volonté de voir son ancien joueur en sélection débarquer au Barça . Et son souhait serait très proche d’être exaucé. Néanmoins, son arrivée pourrait prendre plus de temps que ce qui était annoncé il y a quelques jours.

Les représentants de Depay très pointilleux sur les clauses

Alors que la signature de Memphis Depay était prévue pour le début de la semaine prochaine, les avocats du joueur de 27 ans retarderaient légèrement l’échéance. En effet, ces derniers seraient très pointilleux concernant les clauses du futur contrat qui attend le Néerlandais en Catalogne. De plus, les réunions directes avec l'attaquant seraient presque impossibles puis qu'il dispute actuellement l'Euro avec les Pays-Bas. Néanmoins, malgré ce petit retard, les dirigeants du FC Barcelone ne s'inquiéteraient pas plus que cela, totalement convaincus que l’arrivée de Memphis Depay est sur la bonne voie. Affaire à suivre.