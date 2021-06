Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Barcelone… Leonardo a frappé fort pour Wijnaldum !

Publié le 19 juin 2021 à 6h30 par Th.B.

Le FC Barcelone a vu le PSG lui griller la priorité pour le transfert gratuit de Georginio Wijnaldum qui était libre de tout contrat après l’annonce de son départ de Liverpool. Et alors que Lionel Messi et le FC Barcelone ont fait le forcing, l’agent de Wijnaldum a donné des indications sur cette opération.

Pendant de longs mois, Georginio Wijnaldum a été annoncé du côté du FC Barcelone avec qui il se serait même mis d’accord verbalement sur les contours de ce qui allait être son futur contrat selon Duncan Castles et Fabrizio Romano. Finalement, le PSG a soumis une offre plis alléchante financièrement parlant au milieu de terrain néerlandais et à son entourage. Une proposition que Wijnaldum a fini par accepter. Son représentant s’est livré sur cette opération.

« Avec Barcelone, nous avons eu des discussions… »