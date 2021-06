Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Wijnaldum répond à Lionel Messi !

Publié le 18 juin 2021 à 19h15 par La rédaction

Si Georginio Wijnaldum a choisi le PSG, il était pourtant attendu au FC Barcelone, y compris par Lionel Messi. L’agent du Néerlandais a d’ailleurs envoyé un message à la Pulga.

Libre de s’engager où il le souhaitait, Georginio Wijnaldum avait le choix pour son avenir. En effet, le Néerlandais disposait d’une offre du FC Barcelone et du PSG. Finalement, alors qu’on pensait que cela était fait avec les Blaugrana, c’est finalement le club de la capitale qui a raflé la mise. Pourtant, en Catalogne, tout était prévu pour accueillir Wijnaldum. Même Lionel Messi avait donné son feu vert. Comme l’avait révélé Fabrizio Romano, l’Argentin appréciait le milieu néerlandais, un compliment qui a visiblement touché le principal intéressé. .

« Un très très grand compliment »