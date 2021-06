Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Thiago Motta, Vente... Une décision tonitruante prise pour l'avenir de Puel ?

Publié le 18 juin 2021 à 20h10 par D.M.

Mathieu Bodmer pourrait prochainement prendre la présidence de l'ASSE et envisagerait de se séparer de Claude Puel. Pour le remplacer, l'ancien joueur voudrait miser sur Thiago Motta, dans le viseur du LOSC.

L’ASSE devrait être vendu dans les prochains mois. Plusieurs investisseurs ont pris contact avec Roland Romeyer et Bernard Caïazzo afin d’exposer leur projet de reprise. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, les deux hommes se sont entretenus avec des investisseurs asiatiques, prêts à dépenser 100M€ pour racheter l’ASSE. Selon But Football Club , Romeyer et Caïazzo ne resteraient pas non plus insensibles devant le projet porté par Mathieu Bodmer avec des fonds américains et suisses. Et l’ancien joueur aurait déjà les idées claires au sujet de Claude Puel.

Bodmer voudrait se séparer de Puel